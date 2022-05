Ilaria Bergaglio vola: vittoria e primato in maratona

SANTHIA' - Il 2022 è l'anno d'oro di Ilaria Bergaglio. Che non solo conquista la maglia azzurra, ma fa il suo nuovo primato in maratona. A Santhià la portacolori dell'Atletica Novese non solo vince la "Del Riso la Maratona", ma migliora il suo crono, stabilito nel 2016 e lascia di nuovo la sua firma in una gara che l'aveva vista prima al traguardo nel 2018.

In quattro anni, però, Ilaria è diventata una atleta di vertice in questa specialità e, anche, nei 50 e 100 chilometri, dominatrice delle lunghe distanze: successi e piazzamenti in serie, ora anche il record, 2h57'58'', migliorando di 14 secondi il tempo stabilito a Russi nel 2016. Santhià è terra di conquista per la gaviese, che qui nel 2018 aveva conquistato il titolo regionale. Alla Novese sono molto orgogliosi, "una atleta così, con la nostra canotta, non l'abbiamo mai avuta".

Bergaglio è ottava assoluta al traguardo, nella gara, con 241 al via, vinta da Giampiero Cocchi (Podistica Leinì) in 2h38'18'', con Fabrizio Lavezzato nella top ten, 9° in 2h58'01'', proprio alle spalle di Ilaria, e argento di categoria, con il secondo riscontro cronometrico in carriera.