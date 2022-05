Torna la StraNovi. Il 27 maggio

NOVI LIGURE - Finalmente la StraNovi. Dopo due anni di attesa e di rinvii, il 27 maggio torna l'appuntamento ludico motorio nel cuore della città, con finalità benefiche.

Una manifestazione non competitiva, organizzata da Cammina Novi in collaborazione con l'Atletica Novese, "per correre o camminare insieme" su un percorso di 4 chilometri con partenza e arrivo, come da tradizione, in piazza XX Settembre.

Il via sarà alle 20.15, i partecipanti percorreranno le vie del centro storico all’interno della cinta delle antiche mura. Per il grande ritorno della StraNovi anche una tshirt celebrativa: l'acquisto vale come iscrizione (6 euro) e il ricavato sarà destinato alla onlus Iris, che si occupa dell’assistenza ai malati oncologici, e al Comitato novese della Croce Rossa, che in questo ultimo biennio ha vissuto, ancora di più, in prima linea la terribile vicenda della pandemia.

Premi per i gruppi più numerosi: a quello scolastico con più iscritti sarà assegnato il trofeo in memoria di Andrea Chaves, che ha fatto parte della 'squadra' di Atletica Novese, mentre il Trofeo Fidas (Associazione Novese Donatori Sangue) sarà per la formazione non scolastica con più adesioni. Riconoscimenti anche agli altri gruppi .

Prezioso l'aiuto, per la macchina organizzativa, de I Cinghiali Mtb e della sezione novese dell'Associazione nazionale Alpini.

Preiscrizioni e ritiro magliette per i gruppi nella sede dell'Atletica Novese, da 9 maggio dalle 18 alle 20 e dal 23 anche dalle 10 alle 12. Per i singoli a Novi Running, in via Carducci da domani