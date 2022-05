Hsl Derthona, Luca Sacco saluta dopo cinque anni

TORTONA - A fine stagione le strade di Hsl Derthona e del direttore sportivo Luca Sacco si divideranno.

"Una decisione che ho preso qualche settimana fa, che ho meditato e ho già condiviso con il presidente Toso e con i vice Torti e Cavaliere. Nessuna frizione o contrasto, per carità: sono stati cinque anni esaltanti, le tre promozioni consecutive dalla Prima Categoria alla D, i due campionati in quarta serie, la possibilità di lavorare in un club serio e in una piazza calda e ambiziosa. Ho vissuto emozioni uniche, ma arriva un momento in cui è importante anche cambiare, cercare esperienza nuove",

Prima, però, c'è il campionato da concludere. "Conquistiamo i playoff, perché Zichella e i ragazzi lo meritano". Dove andrà Luca Sacco? "Alcuni club mi hanno contattato, a tutti ho risposto che ci rivedremo solo a stagione finita, perché ora la mia priorità è, sempre, il Derthona".

Le offerte ci sono, "ma deciderò dopo il triplice fischio dell'ultima gara. Sicuramente senza calcio non sto, è la mia vita". Il ruolo di ds potrebbe passare a Roberto Canepa, che è già direttore generale.