MONFERRATO- 'La Sacra Sindone, tra storia e scienza' e 'Storia e mito dei Cavalieri Templari' sono i due speciali incontri dedicati alla cultura, alla storia e alle loro connessioni con il territorio monferrino promossi dal Circolo Culturale 'I Marchesi del Monferrato'.

Due appuntamenti correlati e gemelli: il primo che si terrà questa sera alle 21 presso i locali del salone parrocchiale di Cerrina Monferrato con il sostegno del Comune di Cerrina Monferrato, e inserito nell'ambito di Libri in Valle (rassegna itinerante dell'Unione dei Comuni della Valcerrina - Area Cultura) con la partecipazione di Marco Margrita giornalista, del sindaco di Cerrina Monferrato, Marco Cornaglia e i saluti di Emiliana Conti, Presidente del Circolo Culturale I Marchesi del Monferrato. A moderare l’incontro, Massimo Iaretti.

Il secondo incontro, quello di domani, sabato 7 maggio, si svolgerà a Ottiglio Monferrato, a partire dalle 17, presso la sede de ‘La nuova Proloco Ottigliese', presenti Emiliana Conti e il sindaco di Cerrina Massimo Pasciuta.



I relatori, per entrambi gli argomenti, saranno due figure d'eccezione: Pio Pannone e Antonella Festini.

Emiliana Conti racconta così le due iniziative: “Protagonisti di queste due serate strettamente collegate e correlate fra loro, due importanti studiosi, il professor Pio Pannone e la dott.ssa Antonella Festini, grandi viaggiatori, persone di grande preparazione, curiosità e passione per la storia del Monferrato”.

I temi scelti sono il frutto di studio e intrattenimento di stampo divulgativo “Ciò che è importante per il nostro circolo culturale è l'approfondimento, cercare di avvicinare le persone alla storia, alla bellezza attraverso una divulgazione aperta, possibilista e senza dogmi. Gli stimoli sono importanti e possono provenire da voci e direzioni diverse” spiega la presidente.

Gli argomenti

La Sacra Sindone: basta pronunciare questo nome e subito compare nella mente l'immagine del lenzuolo che più ha affascinato e diviso studiosi, credenti, curiosi.

L'impronta dell'uomo che testimonia gravi segni di tortura, potrebbe essere e non essere Gesù Cristo stesso. Una reliquia di grande fascino la sindone, sopravvissuta alle intemperie dei secoli e persino alle fiamme, e che ancora oggi conserva il mistero della sua origine. Una datazione certa non esiste, ma gli studi non sembrano fermarsi.

Ed è esattamente attraverso questo spirito che due studiosi d'eccezione, la dott.ssa Antonella Festini e il professor Pio Pannone, accompagneranno il pubblico in un excursus puntuale, volto a raccontarne aneddoti e misteri.

Un incontro strettamente correlato a quello successivo, che vedrà al centro del dibattito culturale i Cavalieri Templari, l'ordine cavalleresco che altrettante gesta e leggende ha realizzato e alimentato nel corso della storia.

Festini e Pannone, introdotti da Emiliana Conti e con i saluti istituzionali del sindaco Massimo Pasciuta - presenteranno alcuni dei risultati delle loro ricerche, svolte nel corso degli anni, seguendo il proprio intuito nella ricerca di segni da decifrare, in special modo per quel che riguarda la storia misteriosa degli antichi padri templari, protagonisti dei volumi “Cavalieri simboli e mistero”ed “England and Scotland. Terre di Storia e di Cavalieri Templari”, entrambi editi da Olisterno Editore.



Gli incontri prevedono inoltre un intervento musicale.

Un’occasione unica per approfondire temi di grande fascino e mistero.

Per info www.marchesimonferrato.it