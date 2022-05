Terziario francescano, fondatore dell'ospedale dei poveri pellegrini di Saludecio

La vita

Nato a Rimini nel 1226 da una ricca famiglia. Rimane orfano e vive con la famiglia del fratello Giacomo.

Avvenimenti

Si dedica a una vita di carità evangelica e presso il monte Orciale costruisce un ospizio per i pellegrini e per i poveri. Compie per quattro volte il pellegrinaggio a Santiago di Compostela.

Aneddoti

La moglie di Giacomo cerca di farlo sposare con sua sorella ma lui rifiuta insistentemente perché ha fatto voto di castità. la cognata allora per punirlo diffonde la calunnia che Amato ha una relazione incestuosa con la sorella Chiara.

Spiritualità

Dona tutti i suoi beni ai poveri e fa una vita di estrema penitenza, si flagella ogni giorno e si ciba con scarsi legumi.

Morte

Mentre si appresta a compiere il suo quinto pellegrinaggio a Santiago, in una visione angelica gli viene consigliato di tornare indietro perché la sua esistenza sta volgendo al termine. Dona ai Benedettini l'ospizio e la cappella dedicata alla Natività di Maria Vergine. Si spegne nel 1292, nel suo povero giaciglio della sua cella. Molti, al contatto con il suo corpo, rimasto incorrotto ed emana un buon profumo, vengono subito risanati.

Le sue spoglie sono venerate nella chiesa parrocchiale di Saludecio.