Parla Artico. Su retrocessione e futuro?

ALESSANDRIA - Venerdì sera era in campo, a sorreggere Milanese, a consolare i giocatori in lacrime.

Sotto la curva, insieme alla squadra e allo staff tecnico, anche il ds.

Mercoledì Fabio Artico parlerà: sicuramente fornendo le sue spiegazioni sulla stagione, sulle scelte di mercato, su un epilogo che, solo tre settimane prima, sembrava lontano o, almeno, scongiurato,. Non solo un bilancio, perché a questo punto avrebbe un valore relativo: una analisi di operazioni che non hanno permesso di tenere almeno aperta la strada dei playout e chiuso in una sola stagione la permanenza in B.

Toccherà a lui l'analisi di ciò che è stato, ma anche di ciò che potrà accadere: per i Grigi, per la società e a livello personale. La tifoseria, la citttà, aspetta di capire e sapere.