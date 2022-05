Il santo di oggi, 10 maggio, è san Giobbe

Giobbe è un personaggio dell'Antico Testamento vissuto circa 1.500 anni prima di Cristo. Nasce e vive per tutta la vita in una regione tra l'Idumea e l'Arabia settentrionale chiamata Hus.

E' molto ricco, possiede moltissimi schiavi e animali. Ha dieci figli tra i quali regna una grande armonia. Grazie alle sue ricchezze può permettersi di sfamare gli orfani e i bisognosi e così Satana, invidioso di lui, lo mette alla prova con incredibili sofferenze. Al culmine della sua ricchezza e felicità viene colpito da una serie di calamità che in breve tempo lo privano di tutti i suoi averi e degli amati figli: nonostante ciò continua a lodare il Signore perché ritiene che ogni disgrazia gli sia capitata per suo volere. Satana allora, vedendo che Giobbe non esprime rabbia nei confronti di Dio, lo colpisce con la lebbra che trasforma il suo corpo in maniera ripugnante. Nonostante ciò, Giobbe continua a benedire il nome del Signore e a ringraziarlo perché nello stesso modo in cui aveva dato, aveva tolto. Così come in passato aveva accettato il bene e adesso accettava il male.

Il Signore, per ricompensare Giobbe della durissima prova a cui era stato sottoposto, gli rende il doppio di tutto quello che possedeva, tra cui altri dieci figli, e gli concede di vivere ancora centoquarant'anni. La storia di Giobbe, esempio di eroica pazienza, insegna agli uomini che non bisogna pretendere di capire i disegni di Dio anche quando ci appaiono incomprensibili.