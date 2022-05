Al 90' ci pensa Maggio: Vicenza avanti

VICENZA - Il primo atto è del Vicenza.

Segna il giocatore più in forma, Maggio, sfruttando una uscita non certo impeccabile di Matosevic: al 90' cambia il risultato dell'andata dei playout, in cui il Cosenza, seguito da quasi 1300 tifosi, segna per primo, al 31', con Caso, ma l'arbitro annulla per posizione di fuorigioco dell'attaccante.

A inizio ripresa gol del Lane, con Diaw, su taglio di Lukaku da sinistra, ma nella deviazione sottoporta si aggiusta la palla con la mano.

Animi caldissimi, Maresca distribuisce cartellini, si accanisce, soprattutto, con la panchina dei calabresi e Cavion, uscendo dal campo per l'intervallo, ha un comportamento non 'esemplare' nei confronti di Bisoli.

Proprio Bisoli parla di "errore tecnico di Maresca: non mi è mai capitato un arbitro che si dimentichi lo slot dei cambi".

Gara2 sarà venerdì 20, al 'San Vito Marulla': i biancorossi (quarto successo consecutivo) hanno due risultati a disposizione.

"Nella retrocessione le colpe sono di tutti" Artico: "Budget da medio - bassa classifica. Marconi? Ha deluso, ma l'abbiamo messo davvero nelle condizioni di dare tutto?"

Playoff C, avanti la Juve U23

Nel primo turno nazionale dei playoff di C avanti la Juventus U23, che passa, 1-0, sul campo del Renate (1-1 l'andata). Le altre qualificate sono Palermo (1-1 con la Triestina, 2-1 gara1), Virtus Entella 2-1 sul Foggia, Feralpisalò, 2-1 sul Pescara, Monopoli, 3-0 in casa del Cesena. Nei quarti entreranno in scena Catanzaro, Padova e Reggiana.

Finisce così la stagone per i due prestiti dei Grigi, Giorno (Triestina) e Sini (Renate). Mentre sta per ripartire quella di Arrighini, a Reggio Emilia, l'anno scorso capocannoniere proprio negli spareggi.