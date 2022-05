StrAlessandria, la festa della città che corre

Oltre tremila magliette vendute, una trentina di gruppi, amici, famiglie, classi con gli insegnanti, bambini per mano ai genitori, anche sulle spalle dei nonni. Soprattutto persone con il sorriso e il piacere di stare insieme. Ha vinto la StrAlessandria, che da 26 anni unisce sport, appartenenza e solidarietà.

Gli agonisti hanno messo il turbo sui 5 chilometri, ma per la maggioranza, che ha corso e camminato, la serata è stata di festa condivisa, ricordando Jean Franco Formiga, sostendo due progetti, ad Alessandria e in Mozambico, diffondendo il messaggio di Libera nel 30° anniversario delle stragi di Capaci e via D'Amelio.