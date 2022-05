Melazzo, il paziente è sovrappeso: il soccorso è dal balcone

MELAZZO - Questa mattina decisivo intervento dei soccorritori di Castellazzo Soccorso a Melazzo che alle 9.30 sono stati chiamati in supporto di un'auto medicalizzata per prestare assistenza a un paziente in forte sovrappeso perchè proprio l'associazione di Castellazzo da anni ha tutti i suoi mezzi dotati di barelle specifiche abilitate anche a questa tipologia di pazienti.

L’ambulanza con a bordo due soccorritori è prontamente intervenuta e, grazie alla barella specifica e alla collaborazione degli operatori dei Vigili del Fuoco, già presenti sul posto, hanno potuto trasferire il paziente al di fuori della sua abitazione passando dal balcone. Il paziente, infatti, dopo esser stato posizionato sulla barella è stato avvolto da una rete e prelevato dal carro gru dei Vigili del Fuoco. Solo così è stato possibile caricarlo in Ambulanza e portarlo al pronto soccorso di Alessandria dove ha potuto ricevere l’assistenza necessaria.