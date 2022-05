Stragi di Capaci e via D’Amelio: cerimonia alla Scuola di Polizia

ALESSANDRIA - Stragi di Capaci e via D’Amelio: oggi il Sindacato autonomo di Polizia Provinciale di Alessandria ricorda i caduti con una deposizione di fiori presso la Scuola di Polizia di Alessandria dalle ore 13 alle 14 alla presenza delle autorità locali e del Sottosegretario del Ministero dell’Interno onorevole Nicola Molteni.

E’ dal 1992, all’indomani delle stragi di Capaci e di via D’Amelio, nelle quali persero la vita i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, Francesca Morvillo, Antonio Montinaro, Rocco Dicillo, Vito Schifani, Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Claudio Traina, Eddie Walter Cosina, che il SAP (sindacato autonomo di Polizia) organizza - principalmente nel mese di maggio - una serie di eventi dedicati alla memoria.

Il trentennale

Quest’anno ricorre il trentennale delle stragi di Capaci e via D’Amelio e il sindacato ricorda il sacrificio non solo di uomini in divisa, ma anche di giornalisti, magistrati, politici, religiosi o di semplici cittadini che hanno pagato con la vita l’impegno in favore della collettività.

Il tutto per garantire concordia, legalità, convivenza civile per un Paese libero e democratico.

Dal 21 aprile, ogni provincia ricorderà con un personale contributo chi è caduto per mano criminale. Quest’anno sono previsti dei percorsi della memoria che collegheranno, in modo virtuale tutto il Paese nel ricordo delle vittime. Ciò si concretizzerà attraverso il ricongiungimento dei pezzi di un’immagine che è diventata il simbolo di queste stragi.

Il 18 maggio si svolgerà a Roma un importante Convegno dal titolo “Custodire la memoria per costruire il futuro”. Mentre il 19 maggio si terrà la commemorazione davanti all’Altare della Patria il 19 maggio, davanti la tomba del Milite Ignoto.