Castellazzo, quanta voglia di raduno (internazionale)

CASTELLAZZO - A leggere i numeri, a vedere la gioia negli occhi di tutti, la soddisfazione di ritrovarsi, il piacere di abbracciarsi, non ci sono dubbi: c'è tanta voglia di raduno internazionale dei centauri.

Oggi prova generale, con la Motobenedizione, organizzata dal Moto Club Castellazzo, tappa del campionato regionale di mototurismo: quasi 200 iscritti, il piazzale del santuario affollato di moto, la messa cantata, con il baritono Alfredo Borroni e l'organista Gigi Traversa, al termine la benedizione di mezzi e centauri (e passeggeri) da parte del rettore, don Vincenzo, al suo fianco il sindaco, Gianfranco Ferraris.

Poi il giro turistico, la tappa alla cantina di Alice Bel Colle, il pranzo preparato dalla Pro loco.

I prossimi giorni saranno decisivi per il ritorno del raduno del secondo weekend di luglio, con incontri in Questura e in Comune: a Castellazzo si lavora già, il Moto Club Madonnina dei Centauri organizza, per domenica, un altro appuntamento