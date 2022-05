Sorpasso Bertram. Ora comanda Tortona

VENEZIA - Non si ferma più la Bertram. La squadra di Ramondino fa ancora meglio rispetto alla già ottima prestazione di martedì e sbanca il Taliercio di Mestre (73-63) con grande autorevolezza. 40’ in testa per guadagnarsi il match point di sabato che può valere la semifinale.

La partita

Più Bertram che Venezia dopo la palla a due. Tortona riprende da dove aveva finito in gara 2. Venezia è costretta ad inseguire per tutto il periodo che si chiude sul 20-12 Bertram. Stesso copione anche nella seconda frazione. Leoni avanti e frustrano tutti i tentativi dei padroni di casa di prendere inerzia e comando del punteggio.

Al riposo +6 Derthona sul 36-30. L’alley oop Sanders per la schiacciata di Daum apre, come meglio non si può, la ripresa della Bertram (30-36). Proprio “The Dauminator” è tra i più caldi della gara (già 16 punti per lui). 34-45 al 24’. +11 massimo vantaggio Bertram. Venezia si affida a Theodore e Tonut per rientrare. Sanders disegna basket e tiene avanti la sua squadra (48-57 al 30’). Macura, in sofferenza in questa serie, si mette in partita per un grande canestro in avvio che vale il +12. Venezia in difficoltà mentre arriva qualche fischio dalle tribune. Tre liberi di Wright (fallo sul tiro di Theodore) per far girare la frazione sul +15 (51-65). Reyer solo 3/20 da tre. Bertram sembra padrona del match. Il gap si dilata fino al +16. Venezia prova la rimonta con le triple di De Nicolao, ma non ci va nemmeno vicina.

Le voci

L'analisi di un soddisfatto e afono Marco Ramondino: "La chiave credo che sia stata la difesa dell’area che è sempre un valore assoluto nella difesa. Abbiamo lavorato bene su Watt in difesa ma non abbiamo cambiato game plan rispetto a gara 2. C’è stato un buon ritmo, non abbiamo camminato, abbiamo mosso la palla e abbiamo fatto i nostri cambi di lato che ci permettono di far toccare la palla a tutti. Siamo venuti a giocare e ce la vogliamo giocare fino alla fine”.

L’Mvp della gara Mike Daum. “Abbiamo fatto una bellissima partita. Venezia è un grande squadra spinta da un grande pubblico, ma noi stasera abbiamo giocato bene e dobbiamo continuare a giocare insieme e continuare a divertirci”.

I numeri

Finale: 63-73

Parziali: 12-20, 30-36, 48-57.

Quintetti: Venezia con Theodore, Tonut, Bramos, Brooks, Watt. Tortona con Wright, Sanders, Mcura, Daum, Cain.

Punti: Brooks 16 (Venezia), Daum 19 (Tortona).

Rimbalzi: Brooks 6 (Venezia), Wright 5 (Tortona).

Assist: Tonut 3 (Venezia), Wright 5 (Tortona).

Mvp: Daum (Tortona).