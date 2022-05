'Un'altra me': fino a domenica la mostra di Maria Grazia Minetti

ACQUI TERME - Ultimi giorni per poter visitare ad Acqui Terme, nella Saletta d’Arte di Palazzo Chiabrera, la mostra personale di Maria Grazia Minetti.

La mostra, dal nome ‘Un’altra me’, suggerisce quell’intenzione tutta umana di riflettere, di interiorizzare e di esprimere sentimenti e visioni in un’ottica di trasformazione. In mostra acquerelli, astrattismo, paesaggi e colori pastellati, mescolati e sempre rinnovati in termini di luce e natura. Maria Grazia Minetti, l’artista ligure-piemontese a tutto tondo, che crea anche gioielli artigianali, utilizza i sensi e la pittura per esprimere un sentimento o un punto di vista sul mondo, come uno scorcio personale che possa, a sua volta, ispirare l’osservazione e il sentimento di un altro osservatore. ‘Un’altra me’ in senso di ispirazione, ma anche di dono e di condivisione del bello.

La mostra sarà visitabile sino a domenica 22 maggio. Il venerdì, il sabato e la domenica a partire dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.30. Per altre curiosità a proposito delle opere di Maria Grazia è possibile seguire la sua pagina Instagram: mariagraziaminetti56.