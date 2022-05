Feneal Uil, Paolo Tolu confermato alla guida dei lavoratori edili

TORINO — Congresso a Torino per la Feneal del Piemonte, il sindacato dei lavoratori edili della Uil. Il segretario Giuseppe Manta nella sua relazione ha toccato tutti i punti fondamentali degli ultimi quattro anni, dalla crisi economica, alla pandemia, dal Superbonus 110% al caro materiali e al conflitto in Ucraina.

Il sistema edile piemontese appare in ripresa con un aumento dell’ultimo anno sul 2019 pari al +13,7 per cento della massa salari. In crescita anche il numero delle ore lavorate (+12,1 per cento), dei lavoratori (+12 per cento) e delle imprese attive (+6,4 per cento).

Ad Alessandria i dati sono migliori della media regionale: la massa salari segna un +19,8 per cento, i lavoratori sono aumentati del 20,8 per cento e le ore lavorate del 17,8 per cento.

L’analisi si è addentrata anche nel problema pensionistico per i lavoratori dei cantieri, che spesso non hanno una contribuzione continuativa. Oltre un lavoratore edile su tre supera i 55 anni di età in Piemonte (e in provincia di Alessandria siamo quasi a quattro su dieci). Eppure continuano a lavorare esposti alle intemperie climatiche e su ponteggi con enormi problemi di sicurezza.

La Feneal Uil Piemonte rimarca il fatto che serve un ricambio generazionale: oggi i lavoratori sono sempre più specializzati e lo sono diventati soprattutto attraverso la formazione fatta presso le Scuole Edili territoriali che si occupano anche di formare le nuove leve per diventare gruisti, addetti alle macchine movimento terra e così via.

Inoltre il settore è sempre più multietnico, il 40 per cento dei lavoratori sono stranieri (ad Alessandria il 33 per cento, pari a 1.945 lavoratori).

Al termine dei lavori Giuseppe Manta è stato riconfermato alla guida della categoria. La segreteria regionale è composta anche dall’alessandrina Tiziana Del Bello e dal torinese Claudio Papa; tesoriere è stata eletta l’astigiana Chiara Maffè. Riconfermati anche i responsabili territoriali: per la provincia di Alessandria si tratta di Paolo Tolu.