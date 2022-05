Bertram, pullman dei tifosi per Bologna

TORTONA - Mobilitazione per la storica semifinale scudetto. La serie playoff tra Bertram Derthona e Virtus Bologna inizia con due appuntamenti a Bologna.

Alla Virtus Segafredo Arena si giocheranno gara 1 venerdì 27 e gara 2 domenica 29 maggio (entrambe con palla a due fissata alle ore 20.45).

I tifosi bianconeri organizzano la trasferta sia per entrambe le sfide. Il costo del servizio, comprensivo di pullman andata-ritorno in giornata e biglietto per accedere al palazzetto, è di 35 euro per gara (70 euro per le due partite).

La partenza è fissata alle 16 dal piazzale antistante il PalaCamagna di Tortona sia venerdì 27 sia domenica 29 e il riferimento per avere informazioni e aderire alla trasferta è il numero 333 6501456.

Il termine ultimo per confermare il proprio posto è fissato alle ore 18 di giovedì 26 maggio per il primo atto e alle 18 di sabato 28 maggio per il secondo.