Mancini chiama anche Pierozzi

ALESSANDRIA - Non solo Tommaso Milanese tra i 53 giocatori di A, B e campionati esteri, soprattutto Under, che Roberto Mancini ha convocato per tre giorni di raduno a Coverciano.

In serata è stato chiamato anche Edoardo Pierozzi, uno degli elementi scelti dal ct azzurro al posto di alcuni che hanno lasciato prima il centro tecnico federale (fra cui Sottil). L'esterno destro, classe 2001, è prodotto del vivaio della Fiorentina, da luglio 2021 proprietà dell'Alessandria, con un contratto fino al 2024: ha subito raggiunto la 'casa' delle nazionali italiane e domani svolgerà le sedute con il primo gruppo di lavoro.

Insieme a lui è arrivato anche Alessio Zerbin, ex Pro Vercelli, quest'anno a Frosinone, ma con cartellino del Napoli.

Pierozzi, che ha segnato il suo primo gol in B a Parma, ritroverà il compagno in grigio, ed è pronto a vivere questa grande opportunità.