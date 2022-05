Il concerto di Fresu e Rubino giovedì 2 giugno

Il concerto “Paolo Fresu & Dino Rubino” dedicato alla memoria di Mariella Bertolotti si svolgerà giovedì 2 giugno alle 21.30 ad Alessandria in piazza Santa Maria di Castello.

Il concerto era pianificato per sabato 28 maggio ma un improvviso problema di salute del musicista non ne ha potuto permettere lo svolgimento. Sono confermati i posti a sedere già assegnati per la precedente data e la relativa lista d’attesa in caso di rinunce.

Inoltre, la piazza è ad accesso libero con posti in piedi fino al raggiungimento della capienza massima. Per informazioni, è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica ascom@ascom.al.it.