La grandine ferma 'Assaggia Tortona'

TORTONA - AGGIORNAMENTO ORE 24.00

Segnalati danni alle autovetture nel tratto lungo corso Montebello e in zona Ospedale. Evidentemente le automobili in centro città sono state protette dagli alberi oppure come spesso succede la grandinata ha avuto violenza differente anche a distanza di pochi metri. Come detto, la conta vera dei danni è purtroppo solo appena cominciata.



23.00 - Sono bastati tre minuti per far esplodere il caos in centro ieri sera: dalla via Emilia piena di gente che festeggiava la seconda serata di 'Assaggia Tortona' alla grandinata che ha flagellato per un quarto d'ora tutta la città.

Pochi i danni alle automobili, almeno apparentemente: nel lodigiano i chicchi erano stati più dirompenti devastando interi parcheggi, qui nel Tortonese 'molto rumore per nulla' anche se ovviamente non sono solo i danni immediati da controllare. Nei colli circostanti il caldo degli ultimi giorni aveva fatto maturare sia le coltivazioni di frutta - pesche, fragole, ciliegie e amarene - che le viti di Timorasso e non è facile a caldo fare un bilancio di quanti danni possano essere stati causati dalla grandinata. Sicuramente non pochi, per un comparto già colpito duro dal coronavirus e dalle gelate dello scorso anno.

Molte anche le segnalazioni di piccoli allagamenti: le foglie strappate dalla grandinata hanno fatto da tappo in molte caditoie e le richieste di aiuto per garages e scantinati si sono moltiplicate per tutta la serata e la notte. Allagate anche molte strade, soprattutto quelle che scendono dalla zona del parco del Castello.