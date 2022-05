Grandine in provincia: sarà chiesto lo stato di calamità

Oggi l’assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte, Marco Protopapa, ha effettuato un sopralluogo nell’Alessandrino insieme alle associazioni agricole nelle zone colpite dalle ultime grandinate avvenute nei giorni scorsi.



In particolare visitando alcune aziende dell’area del Tortonese è evidente la necessità di richiedere lo stato di calamità naturale e in accordo con il presidente della Regione Cirio, l’assessorato si è immediatamente attivato per avviare la procedura da trasmettere a Roma, non appena conclusa la trasmissione da parte dei Comuni della conta dei danni che hanno compromesso i raccolti e causato anche problemi ad alcune strutture.

Il giorno dopo la 'grandinata del secolo' Il racconto di una notte difficile per tutto il Tortonese, flagellato da una grandinata come non si vedeva da tempo

L’assessore sottolinea che l’instabilità climatica continua a riversarsi sulle colture danneggiandole irreparabilmente, come già avvenuto nel 2021. Per proteggere le colture e il lavoro delle nostre imprese agricole e contenere i danni del maltempo la Regione Piemonte in questi anni ha stanziato ingenti fondi a sostegno degli agricoltori, attraverso le misure del Programma di sviluppo rurale per la diffusione degli ausili antigrandine ed antigelo