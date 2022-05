Mercoledì 1° giugno, ore 10.30: parla Di Masi

ALESSANDRIA - Gli scenari sono tanti e tutti possibili. Ma, adesso, mancano meno di 48 ore per conoscerli.

Perché il presidente Luca Di Masi parlerà mercoledì mattina, alle 10.30, nella sala stampa del 'Moccagatta'. Per analizzare la stagione chiusa con la retrocessione, soprattutto per svelare le sue scelte per il futuro: se e come proseguirà, se da solo o con partner, se ci sono trattative di potenziali acquirenti, se ci sono spazi per una eventuale riammissione, quali obiettivi e con quali uomini.

Sono le parole più attese, mentre si sta componendo anche il quadro della prossima serie C (manca una sola squadra, la perdente tra Padova e Palermo) e la B ha le venti protagoniste ufficiali, ma con alcuni casi dubbi, che riguardano, soprattutto, la Reggina, anche il Benevento e poi c'è la situazione del Brescia, per vicende extracampo del presidente Cellino.

Mercoledì sarà il presidente a illustrare come sarà il suo decimo anno in grigio. Decisioni da cui dipende il futuro anche dei professionisti ancora legati alla società, dai giocatori allo staff e al ds.