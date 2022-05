Casalone divorzia dalla Reale Mutua

CASALE MONFERRATO - Le strade della Reale Mutua Basket Torino e di Edoardo Casalone si separano. Il coach casalese non proseguirà nella stagione 2022/2023 sulla panchina gialloblù.

Poco fa la nota ufficiale della società. La stagione - la prima da capo allenatore - si era chiusa al sesto posto con eliminazione al primo turno playoff. Ma per Edo il futuro potrebbe essere comunque molto "azzurro". Come assistente della Nazionale Under 23 di Pozzecco sarà impegnato nel Globl Jam di Toronto (Canada), quadrangolare con Canada, Brasile e Stati Uniti che si svolgerà dal 5 al 10 luglio. Il contestuale addio di Meo Sacchetti dalla Nazionale maggiore porterebbe ad un incarico per Gianmarco Pozzeco con - chissà - promozione di Casalone nello staff della Nazionale maggiore.