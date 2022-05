Franco Ravera, se ne va un pezzo della cultura ovadese

OVADA - Amava il teatro per il qualche aveva corso il rischio, agli esordi, di lasciare un impiego tradizionale in una cartiera dell'Ovadese. E' diventato famoso anche con il cinema Franco Ravera. L'attore originario di Cremolino è scomparso nelle ultime ore. La notizia ha generato una grande emozione e commozione nelle persone che lo hanno conosciuto, apprezzandone le doti professionali e un carattere difficile ma generoso. Ravera a 62 anni. Una filmografia ricca quella messa assieme negli ultimi vent'anni di lavoro: il ruolo di Luciano in "Benvenuto presidente" (2013) e "Bentornato presidente" (2021) al fianco di Claudio Bisio. Ancora con il comico di Novi l'apparizione in "Si può fare", la commedia del 2008 alle storie vere delle cooperative sociali nate negli anni ottanta per dare lavoro ai pazienti dimessi dai manicomi.

E ancora il "Nino Scarsi" di Texas con Fausto Paravidino, il film girato interamente nell'Ovadese nel 2005. Come detto il vero amore era il teatro con il quale aveva iniziato negli anni '80 inserendosi nel ricco panorama delle compagnie amatoriali del territorio. In seguito il salto di qualità e i primi lavori a Genova inizio di una lunga carriera. Per la tv le apparizioni nella fiction "Don Matteo" e in "Boris".

Pezzo in aggiornamento.