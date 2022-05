Smart City, prosegue il 'viaggio' del Gruppo Amag

Continua il percorso di incontri di presentazione/divulgazione del progetto Smart City del Gruppo Amag agli studenti e studentesse delle scuole di Alessandria. Ieri l’appuntamento con ragazzi e ragazze dell’Alexandria International School ha visto alternarsi video ed esempi pratici, con grande attenzione dei partecipanti ai temi dell’ambiente, della raccolta differenziata e delle comunità energetiche, ma anche forte interesse verso gli altri servizi innovativi della Città Intelligente.

“I giovani alessandrini tra i 6 e i 14 anni - sottolinea il presidente del Gruppo Amag, Paolo Arrobbio - rappresentano i nostri migliori ambasciatori all’interno delle loro famiglie, e soprattutto sono loro il domani della nostra comunità. Gli incontri sulla Smart City sono un ulteriore tassello del percorso di collaborazione avviato in questi anni con le scuole del territorio sul fronte della sensibilizzazione ai temi del rispetto dell’ambiente, dell’economia green e circolare, delle corrette modalità di smaltimento differenziato e responsabile delle diverse tipologie di rifiuti”.

Alla fine della mattinata tutti i presenti sono stati omaggiati con il kit ambientale, costituito da una borraccia, borsa in cotone naturale e da materiale illustrativo per un utilizzo consapevole dell’acqua, risorsa scarsa a cui tutti hanno diritto, e che per questo deve rimanere sotto il totale controllo pubblico.