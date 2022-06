Esce di strada con l'auto lungo la salita di Ozzano

OZZANO - Incidente stradale, fortunatamente senza gravi conseguenze per le persone, questa sera alle 19 lungo la Sp 457 var, all'altezza della salita di Ozzano Monferrato. Una vettura è uscita autonomamente di strada terminando la sua corsa in un gerbido. L'occupante è in buone condizioni. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco di Casale e gli operatori del 118.