Ramondino alla guida dell'Under23?

TORTONA - Per ora è solo un'indiscrezione, ma è probabile che nelle prossime ore arrivi anche l'ufficialità: Marco Ramondino, dopo la straordinaria stagione alla guida del Derthona Basket con la qualificazione alla fase finale di Supercoppa Italiana, la finale di Coppa Italia e la semifinale scudetto, potrebbe indossare la maglia della nazionale per guidare l'Under 23.

La panchina è infatti rimasta vacante dopo la promozione nella nazionale maggiore di Gianmarco Pozzecco, e sembrerebbe che il tecnico dei tortonesi sia il favorito per la successione. In carriera Ramondino ha già lavorato negli staff delle nazionali Under 16, Under 18 e Under 20: questa nomina sarebbe la ciliegina sulla torta di un'annata indimenticabile sia per il coach che per tutta Tortona.