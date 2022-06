Atletico Alexandria , squadra d'oro

RECCO - Una marcia trionfale per Atletico Judo Alexandria al trofeo Moltedo, competizione a squadre, per le giovani promesse, a Recco.

Otto formazioni sul tatami, gli alessandrini, guidati dall'allenatore, Simone Martino, non conoscono ostacoli. Dominano la fase a gironi, in semifinale battono, 3-2, Accademia Prato, in finale 4-1 su Judo Ok Imperia.

Ad alzare la coppa, consegnata dal sindaco di Recco, Romina Marino (30kg), Ecaterina Ricagni (40kg), Luca Strazza (36kg), Federico Budau (40kg), Flora Tabacchetti (45 kg), che riceve anche il premio come miglior judoka della manifestazione.