Superenalotto: cinquina fortunata alla tabaccheria di piazza San Guido

ACQUI TERME - Dopo i 15mila euro vinti lo scorso ottobre con un "5" al Superenalotto centrato da un fortunato cliente della Tabaccheria "Ratto" di via Garibaldi ad Acqui Terme, questa volta è di quasi tre volte superiore il premio incassato da colui che sabato 4 ha giocato la propria schedina alla tabaccheria di piazza San Guido, 43.807,78 euro per la precisione. Anche in questo caso si tratta di una cinquina, con la quale la dea bendata ha fatto ancora una volta sosta nella città termale.