Milanese verso la serie A

ALESSANDRIA - Il futuro di Tommaso Milanese può essere in serie A. Sul centrocampista classe 2002, che martedì ha giocato nell'Italia Under 20 nella prima gara dell'Otto Nazioni (1-0 per la Polonia, rete al 90', Milanese in campo 74'), ha messo gli occhi il Sassuolo.

Su Milanese l'Alessandria ha un diritto di riscatto, da esercitare tra il 15 e il 17 giugno, ma la situazione societaria in stand by rende quanto meno difficile questa opzione. In ogni caso la Roma ha un controriscatto, tra il 18 e il 20, e sembra intenzionata a riportare a casa il giocatore, per inserirlo in una operazione con il club emiliano, in uno scambio che interessa anche Mimmo Berardi.

Eusepi, stop (precauzionale) per doping L'attaccante è alla Juve Stabia in prestito dall'Alessandria. Sospeso dal Tribunale nazionale

Capitolo prestiti in entrata: Umberto Eusepi rientrerà dalla Juve Stabia finalmente libero dai problemi determinati dallo stop per sospetto utilizzo di sostanze non autorizzate, ai primi di marzo. Oggi il Tribunale nazionale antidoping lo ha assolto, in primo grado. Dopo tre mesi può riprendere l'attività.