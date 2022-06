Il santo di oggi, 10 giugno, è san Bogumilo - vescovo ed eremita camaldolese.

Bogumilo nasce in Polonia a Dobrowo da una famiglia nobile e benestante. Ha un fratello gemello, Bogufal, insieme al quale si trasferisce a Parigi per studiare. Tornato in patria viene ordinato sacerdote e fa costruire una chiesa in onore della Santissima Trinità a Dobrowo, sua città natale. Nel frattempo intraprende una vita di preghiera e di solitudine che dovrà abbandonare, suo malgrado, in quanto eletto arcivescovo di Gniezno dopo lo zio Giovanni. Amministra la diocesi per quasi cinque anni ma, pur essendo un ottimo pastore, non riesce a imporre la disciplina al clero e a eliminare gli abusi e gli episodi di dubbia moralità che si verificano nella sua diocesi. Papa Alessandro III gli dà l'opportunità di rinunciare all'episcopato e quindi Bogumilo diventa monaco camaldolese abbracciando una vita eremitica che lascia solo per esercitare il ministero della Riconciliazione.

La morte

Muore il 10 giugno 1189 con la visione della Madonna, venuta in suo conforto nel momento della dipartita. Viene canonizzato nel 1925 e il suo corpo è venerato nella chiesa di Uniejów.