Menditto trionfa ancora: in Belgio il primo X Terra

NAMUR - "La settimana indimenticabile, la migliore in assoluto da quando Marta gareggia".

Stefano Davite è commosso, Marta Menditto felice e non smette di dire "davvero incredibile quello che mi sta succedendo". Già, perché dopo il titolo mondiale Under 23 di Triathlon Cross, a Targu Mures, e l'argento iridato nella categoria assoluta, l'atleta delle Frecce Bianche e della nazionale è volata in Belgio per partecipare alla tappa del circuito internazionale X Terra. E l'ha vinta, con un altro capolavoro dei suoi. "Non aveva mai vinto una gara 'full distance', è stata una impresa che fa storia in una delle competizioni più importanti in Europa"

Gara più dura e più lunga del mondiale sofferta e lottata fin dalle prime bracciate: la frazione a nuoto è stata dominata da una inglese, che partecipa ai circuiti di triathlon su strada. Marta, però, è rimasta lì, anche se la britannica è uscita dall'acqua insieme ai primi due uomini. Rimonta nella frazione in bici, superando anche qualche piccolo intoppo tecnico. "Quando è scesa dalla bici aveva 1'20'' da recuperare, il primo giro di corsa è stato incredibilmente veloce - racconta ancora l'allenatore - ha raggiunto l'inglese all'inizio dell'ultimo giro ed è andata a vincere".

Distanze più lunghe rispetto al mondiale di quattro giorni prima: 1500 metri a nuoto, 38 chilometri in mountain bike e 10 a piedi, con alternarsi di salite e discese. Per completarla almeno 35 - 40 minuti rispetto alla gara iridata" La stagione non si ferma, a inizio luglio l'XTerra France.