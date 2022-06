Lascia Mascolo, uno dei simboli Bertram

TORTONA - Per Bertram Bruno Mascolo non è stato un giocatore come gli altri.

La guardia di Castellammare di Stabia, dopo tre stagioni in bianconero, 127 presenze e due titoli (Supercoppa di A2 nel 2019 e promozione in Serie A nel 2021 da Mvp della Finale) per un giocatore che ha incarnato l’ascesa della "Bertram Ramondiniana" di questi anni.

Arrivato a Tortona nell’estate 2019, Mascolo si è affermato con il Derthona contribuendo all’affermazione dei Leoni nel panorama cestistico nazionale. Bruno è stato il primo giocatore del Derthona a vestire la canotta della Nazionale. Il suo addio cade nel giorno in cui un altro Leone, Luca Severini viene convocato da Pozzecco in Nazionale A (insieme a Leo Okeke).

In questo giro di convocazioni Mascolo - che è ancora a caccia dell’esordio Azzurro - è a disposizione. I motivi del divorzio? Come si dice in questi casi per spiegare la separazione è probabilmente corretto parlare di “fine di un ciclo”.