Addio a Pierino Cereda, sindaco di Guazzora

GUAZZORA - Lutto a Guazzora e nel mondo dello sport: si è spento questa mattina Pierino Cereda, alla guida del comune della Bassa Valle Scrivia dalla fine degli anni Settanta e sempre rieletto si è escludo un mandato, perché la legge, in quel periodo, imponeva lo stop dopo due consiliature.

Cereda, classe 1939, è stato anche una figura di riferimento del ciclismo: direttore di corsa e, anche, fra gli artefici del Trofeo Bassa Valle Scrivia, challenge per Elite e Under 23, con tutte le più forti squadre italiane al via, di cui il Circuito Guazzorese era l'appuntamento più antico e uno dei primi in assoluto del calendario del ciclismo nazionale.

Da qualche mese le condizioni di salute di Cereda si erano aggravate, negli ultimi giorni era stato anche ricoverato in ospedale.