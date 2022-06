'Cena dei Sorrisi', tutto esaurito sul Meier

Tutto esaurito, sabato sera, sul ponte Meier per la 'Cena dei sorrisi' organizzata dai club Lions di Alessandria: 900 commensali, 114 tavoli, 100 camerieri, 84 addetti alla cucina, 10 hostess, 6 ristoranti, 15 pasticcerie i numeri di un evento allestito per supportare l’ambulatorio di labiopalatoschisi gestito da medici volontari all'Ospedale Infantile (dove ogni anno vengono curati e seguiti fino all’adolescenza decine di bambini nati con il labbro leporino, provenienti da tutto il territorio nazionale) e realizzare parchi giochi inclusivi nei giardini pubblici della città.

"Una grande soddisfazione - dicono i presidenti dei club Marcello Canestri (Alessandria Host), Giovanni Cavallero (Alessandria Marengo), Marinella Lombardi (Bosco Marengo Santa Croce), Piero Panzin (La Fraschetta) e Marco Morando (Leo) - Questa è la dimostrazione che quando un gruppo compatto come i club Lions di Alessandria scende in campo per la propria comunità, i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Un grazie sincero a tutti coloro che contribuiranno a rendere questa serata indimenticabile".

I partner

Il menu è stato predisposto da sei ristoranti, con la supervisione degli chef Beppe Sardi e Andrea Nari. Gli antipasti saranno preparati da Osteria della Luna in brodo, La Pampelonne e Dr Seller; i primi da Bistrot Cavour-Alli Due Buoi Rossi e Rovida Signorelli; il secondo da La Prosciutteria; il dessert dalle 15 pasticcerie alessandrine, coordinate da Alice Zoccola, e dalla panetteria Actis; Caffè Boasi per tutti.

L’acqua minerale è stata donata dalla Calizzano, il vino dalla cantina sociale di Vinchio Vaglio, il pane dall’Associazione Artigiani Panificatori di Alessandria, oltre 250 chilogrammi di carne dalla Romano Brezzi.

I tavoli saranno 114, tutti elegantemente allestiti, di cui 60 da 6 persone e 54 da 10, disposti sulla passerella pedonale del ponte che sarà chiusa al pubblico fin dalle prime ore del mattino, mentre la parte carrabile sarà chiusa al traffico delle auto dalle ore 18 per dare spazio ai mezzi di soccorso. Per raggiungere il Ponte saranno organizzate due navette: da piazza Garibaldi per coloro che accederanno da piazza Gobetti e da piazzale Alba Julia, superato il Ponte Tiziano, per coloro che accederanno dal lato Cittadella. Tutti i partecipanti saranno informati tramite un messaggio whatsapp sull’accesso loro riservato.