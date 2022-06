Ingrid Vazzola morì all'ottavo mese di gravidanza: riparte il processo

ALESSANDRIA - Ingrid Vazzola morì nel reparto di Ginecologia e Ostetricia dell'ospedale di Alessandria insieme alla bambina di otto mesi che portava in grembo. Aveva 41 anni, abitava a Oviglio con il marito e la loro primogenita. La tragedia il 17 giugno 2019.

Il processo per stabilire se vi fu una responsabilità per quelle due morti riprende questa mattina in Tribunale ad Alessandria.

La famiglia è rappresentata dagli avvocati Vittorio Spallasso e Francesco Sangiacomo.

Per la Procura Angelo Chiappano, in servizio al pronto soccorso di Alessandria, e il medico presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia Ezio Capuzzo, sono da ritenere responsabili di omicidio colposo. Sono difesi dagli avvocati Giuseppe Cormaio e Piero Monti.