Ramondino convoca Okeke e Sarto nell'U23

TORTONA - Marco Ramondino, neo commissario tecnico della Nazionale Under 23 ha diramato la prima lista di convocati per il raduno a Roseto degli Abruzzi.

Tra i diciotto prescelti il tecnico della Bertram ha inserito anche due giocatori della Jb Monferrato, Leonardo Okeke (proprietà Derthona) e Alvise Sarto. Da questo gruppo saranno selezionati i 12 che partiranno per il Canada per giocare il Globl Jam, torneo internazionale in programma dal 5 luglio al Mattamy Athletic Centre di Toronto, con i padroni di casa del Canada, Stati Uniti e Brasile.