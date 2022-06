A26, rogo tra i caselli di Casale Nord e Sud: Vigili del Fuoco in azione

CASALE - Doppio intervento, alle 12 e alle 15 di oggi alla massicciata dell'A26, all'altezza del km93 tra i caselli di Casale Sud e Nord per i Vigili del Fuoco di Casale. L'azione degli operatori si è resa necessaria prima per contenere, quindi per domare un vasto incendio sviluppatosi in direzione Gravellona Toce. I Vigili del Fuoco hanno lavorato sia dalla sede dell'Autostrada che dalle strade di campagna che la lambivano, pochi metri più in basso.