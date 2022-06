Gavi, auto contro albero: tre feriti, uno è grave

GAVI - Grave incidente stradale verso mezzogiorno a Gavi. Un’auto ha sbandato per cause ancora in corso d’accertamento ed è finita contro un albero.

Tre persone sono rimaste ferite, due hanno riportato lesioni lievi il terzo occupante della vettura è stato trasportato in ospedale in codice rosso.

Al momento non si conoscono altri particolari.

Seguono aggiornamenti.