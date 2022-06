Special team Alessandria, sei medaglie 'tricolori'

ALESSANDRIA - Sei medaglie, di cui due d'oro. Tennis e basket 3x3 le discipline in cui Special Team Alessandria sale sul podio ai Giochi nazionali Special Olympics, la più grande manifestazione sportiva dedicata a persone con disabilità intellettive mai organizzata in Italia. Emozioni fin dalla sfilata inaugurale, con il presidente Alessandro De Faveri in testa e Marco Petrozzi, coordinatore nazionale della pallacanestro, a leggere il giuramento dei tecnici.

Per il tennis tre giorni di gare alla Stampa Sporting, con gli allievi del maestro Alessandro Ranieri, seguiti da Arianna Dini. Nella categoria 'skill red' oro per Nicola Piacenza, argento per Francesco Marenco e bronzo per Lorenzo Robutti. Nel singolare 'orange' secondo gradino per Diego Stasio, che fa il bis nel doppio, in coppia con Mattia Cavo.

Sul parquet del Sisport Mirafiori oro per la squadra 3x3 unificato nel girone B. In finale Kristjan Kondi, Emilian Fishta, Samantha Scioscio e i partner Giorgio Buzzi e Sara Capone regolano Millesport Cagliari dopo una partita molto equilibrata.

Nel weekend doppio appuntamento: Kondi e compagni saranno domani alla '24 Ore di Basket di Borgo Rovereto', subito nei primi turni di gioco, assenti giustificati Fishta e coach Petrozzi, in Svizzera per rappresentare l'Italia al Fiba Open 3x3 di Mies, nella categoria Special Olympics