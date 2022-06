Alessandro ammesso agli Ordini sacri

ALESSANDRIA - In occasione delle celebrazioni per il Corpus Domini, giovedì alla parrocchia di Santa Maria del Carmine, in via Guasco ad Alessandria, Alessandro Capra, classe 1994, è stato ufficialmente ammesso a ricevere gli Ordini sacri, primo passo verso l'ordinazione sacerdotale.

Alla cerimonia ha partecipato anche il vescovo, monsignor Guido Gallese.

Cos'è il Corpus Domini

Alessandro, una laurea triennale in Economia, attualmente vive nel seminario cittadino. L'ammissione a ricevere gli Ordini sacri è una sorta di riconoscimento da parte della Chiesa "che mi chiede - come ha spiegato a 'Voce alessandrina' - di approfondire sempre più il mio percorso formativo, umano, intellettuale e spirituale".

I passi successivi di Alessandro sono la continuazione del percorso da seminarista che lo porterà all'accolitato, all'ordinazione diaconale e, infine, a quella presbiterale.