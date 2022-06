MONCALVO - Ieri, in occasione della 36ª Festa delle Cucine Monferrine, speciale anteprima della 7ª edizione del Monferrato on stage, la rassegna itinerante perfetta per gli amanti della musica e del buon vino.

La manifestazione inizierà ufficialmente il 25 giugno e andrà avanti fino al 3 settembre con 19 eventi finalizzati a promuovere la crescita e lo sviluppo socio-economico e a consolidare l'identità monferrina. Alle eccellenze gastronomiche che da sempre caratterizzano il territorio situato tra le province di Torino, Asti e Alessandria, si è scelto di affiancare la musica, elemento di aggregazione universale.

Il primo appuntamento della rassegna si terrà il 25 giugno a Portacomaro (AT) con i chitarristi Luca Colombo, Andrea Cervetto e Giuseppe Scarpato protagonisti dell'evento "NOTTE DELLE CHITARRE". La specialità culinaria presentata durante la prima serata sarà il Monferrino, panino con la salamella proposto anche in una speciale versione vegetariana, accompagnato dal Freisa.

Il Monferrato On Stage si svolgerà poi:

l' 1 luglio a Cocconato (AT);

a (AT); il 2 luglio a Cavagnolo (TO);

a (TO); il 7 e il 14 luglio ad Asti ;

e il ad ; l' 8 luglio a Montechiaro (AT);

a (AT); il 9 luglio a Baldichieri (AT);

a (AT); il 23 luglio a Cantarana (AT);

a (AT); il 24 luglio a Basaluzzo (AL);

a (AL); il 30 luglio a Piea (AT);

a (AT); il 5 agosto a Tigliole (AT);

a (AT); il 7 agosto a Roatto (AT);

a (AT); il 10 agosto a Castagnole M.To. (AT);

a (AT); il 20 agosto ad Aramengo Castell'alfero (AT);

ad (AT); il 3 settembre a Frinco (AT).

Il programma completo è comunque disponibile al seguente link: https://www.fondazionemos.org/monferratoonstage/ .

I biglietti

I biglietti per i concerti ad Asti di Gianluca Grignani (7 luglio) e di Fabrizio Moro (14 luglio), realizzati in collaborazione con Astimusica, sono disponibili in prevendita su TicketOne.it, Ticketmaster.it e VivaTicket.com e solo per il sabato 18 si potranno acquistare a Moncalvo (AT) presso gli stand di Asti Cocchi e Grapperia Bosso.

Tutti gli altri eventi, invece, sono ad ingresso gratuito.

Come nasce?

La rassegna Monferrato On Stage nasce nel 2016 da un'idea di Cristiano Massaia con l'intento di creare un festival frutto della collaborazione delle diverse realtà del Monferrato.

L'evento, la cui prima edizione ha visto la partecipazione di 6 piccoli comuni del Monferrato, nel 2019 è arrivata a contare 16 comuni aderenti. Questo progetto portato avanti negli anni, ha assunto una dimensione tale, da richiedere la nascita nel 2020 di "Fondazione MOS", un'entità giuridica senza fini di lucro che porta avanti l'obiettivo di creare e diffondere un senso di forte appartenenza delle realtà presenti nel territorio del Monferrato attraverso la costituzione di un tessuto sociale fortemente identitario.

L'edizione del 2022 del Monferrato On Stage è realizzata in partnership con Consorzio Barbera e Vini del Monferrato, Confagricoltura di Asti, Ecomuseo BMA, Banca di Asti, Vignaioli Piemontesi, Assilab Assicurazioni Asti, Sfogliatorino e Righi, Cocchi Vermouth, Bosso Distillatori del 1888 e Go. Il festival è realizzato in collaborazione con Monferrato Excellence, Sistema Monferrato, Istituto d'Istruzione Secondaria "G.Penna" di Asti, Torino-Piemonte World Food Capital, Langhe Monferrato Roero, Attiva Mente, BMU Booking and Management e Meta. La Nuova Provincia e Obiettivo Monferrato sono Media Partner del festival.