Isola Sant'Antonio: incendi in corso, nonostante la pioggia

ISOLA SANT'ANTONIO - Nonostante la pioggia battente, sono in corso ben quattro diversi focolai di incendio nell'area degli argini fluviali di Isola Sant'Antonio. A favorirli, nonostante l'acqua, è il forte vento. Sul posto, per domare le sterpaglie in fiamme, sono al lavoro diverse squadre dei Vigili del Fuoco.