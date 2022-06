Nascosto in cantina in pessime condizioni

ALESSANDRIA- L’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Alessandria ha ricevuto questa mattina una segnalazione in merito alla situazione di una persona senza fissa dimora che occupa la cantina di un alloggio di via Martiri della Benedicta, in difficili condizioni igienico-sanitarie.

L’Assessorato ha immediatamente attivato tutti gli enti competenti - Asl, servizio di igiene mentale, Unità di Strada, Cissaca - che si sono recati sul posto per verificare le necessità e procedere con urgenza, ove ne sussistano le condizioni, allo spostamento della persona in uno spazio adeguato per dormire.