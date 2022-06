Padova - Longo, solo un contatto

ALESSANDRIA - Sul mercato ci sono i 17 giocatori sotto contratto, ma il presidente Luca Di Masi ha fatto capire che se anche Moreno Longo dovesse ricevere offerte, l'Alessandria non lo fermerebbe.

Il tecnico, e lo staff, legati ai Grigi fino a giugno 2023, hanno già pronto un programma di lavoro, anche perché mancano poco più di tre settimane all'inizio della preparazione e lo stesso Di Masi ieri ha confermato che incontrerà nei prossimi giorni "tecnico e direttore sportivo".

Le scelte del presidente - cessione come priorità, il piano sportivo secondario, una rosa di giovani se dovesse proseguire l'attuale proprietà - potrebbero anche spingere l'allenatore a valutare sistemazioni diverse e i club in cerca di guida tecnica ad avvicinarsi. Ma difficilmente sarà Padova: il ds dei veneti, Mirabelli, che sta cercando il successore di Massimo Oddo, avrebbe fatto un primo sondaggio anche con Longo, ma in questa fase non sembrano possibili sviluppi concreti.