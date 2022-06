'Ascolta... è voce di Donna': il concerto a Palazzo Ghilini

L'EVENTO - Salutare giugno con la bellezza della musica e dell'arte: un appuntamento da non perdere quello di domani, giovedì 30, presso il cortile di Palazzo Ghilini: in scena, dalle 21.15, Ascolta... è voce di Donna.

Un omaggio all'universo femminile, fascinoso, sfaccettato, mutevole, misterioso, sempre ricco di sorprese, che attraverso le più famose pagine operistiche che hanno fatto grande il panorama italiano ed europeo, regalerà al pubblico un profondo viaggio nell'animo multiforme delle donne.

A esibirsi, due artiste d'eccezione: la soprano Yang Hanxi - che ha eseguito eccellenti studi al Conservatorio Vivaldi di Alessandria e che dal 2019 fa parte del coro dell’Accademia del Teatro La Scala di Milano – e la celebre pianista Ivana Zincone che ha all'attivo oltre trecento concerti in Italia e all'estero.

Sfumature d'autore



Il duo sarà accompagnato dalla voce recitante di Valeria Nicolucci, che non solo introdurrà i brani, ma illustrerà piccole curiosità a proposito dei classici scelti, pilastri quali Puccini e Mozart.

Ma come nasce questa rassegna? Lo abbiamo chiesto a Ivana Zincone che, insieme a Michela Maggiolo, è direttrice artistica della serata: “Le sfaccettature dell'universo femminile sono tantissime, abbiamo deciso di dedicare questo evento proprio alle donne, alle grandi protagoniste femminili che hanno reso celebri tante composizioni classiche – spiega l'artista – Dall'Ottocento in avanti ci sono proprio loro al centro delle vicende e cercheremo di abbracciarle tutte: dalla più ingenua alla più tormentata”.

Tra classico e mondo attuale, al centro l'importanza della donna, fulcro di una socialità che sempre si rinnova, a favore dell'inclusione e della valorizzazione.

L’iniziativa di domani rientra nel calendario concertistico estivo organizzato da CulturAle Costruire Insieme in collaborazione con Comune e Provincia di Alessandria, con la partecipazione anche della Prefettura di Alessandria; la cui stagione prevede altri due importanti e immersivi appuntamenti, tutti nella speciale cornice notturna di Palazzo Ghilini: il 7 luglio inebriante musica elettronica con Gabriele Lavenia e Stefano Panelli, per poi chiudere il ciclo dei concerti il 14 luglio con 'le musiche da film' con Luca Sciri (al clarinetto) e Michele Menardi Noguera (al flauto traverso).

L’ingresso al concerto è libero, si consiglia la prenotazione all’indirizzo mail serviziomusei@asmcostruireinsieme.it