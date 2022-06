Ius scholae, Fornaro: “Provvedimento atteso da migliaia di giovani”

"Oggi arriva in Aula a Montecitorio un provvedimento tanto atteso quanto osteggiato. Atteso da quasi un milione di ragazze e ragazzi nati e cresciuti nel nostro Paese che non hanno però gli stessi diritti dei loro compagni di classe o amici": il capogruppo di Leu alla Camera, Federico Fornaro, risponde al collega della Lega Molinari.

"Osteggiato da una destra interessata solo alla propaganda che non riesce culturalmente ad accettare il fatto che questi ragazzi e ragazze esistono e che quindi vanno tutelati -aggiunge - E' necessario da parte di tutti uno scatto in avanti per approvare questa legge o rischiamo di tradire le aspettative di centinaia di migliaia di giovani".