Pediatria all'ospedale di Casale. Il nuovo primario è Marco Aicardi

CASALE - Avvicendamento alla Pediatria dell'ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato: Marco Aicardi è il nuovo direttore della struttura. Il dottor Aicardi subentra alla dottoressa Chiara Strozzi (che era primario da meno di 12 mesi) che si sposterà all’Asl-At: il passaggio avviene in questi giorni e la presa in servizio è prevista per il mese di luglio.

Il rapido avvicendamento garantisce la continuità nello sviluppo della Pediatria Neonatale Asl-Al che, in stretta collaborazione con il Dipartimento Materno Infantile, offre percorsi nascita integrati, un modello coordinato di assistenza da parte di più operatori e servizi, che seguono la donna e il bambino dall’inizio della gravidanza fino a dopo il parto. Questi stessi servizi, insieme a tutta l’offerta dell’ospedale di Casale, sono al centro del percorso di accreditamento su standard qualitativi di valenza internazionale che proseguirà per i prossimi mesi in partnership con Accreditation Canada.

Il dottor Marco Aicardi, 49 anni, nato a Genova, si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Genova dove ha conseguito anche la Specializzazione in Pediatria. Presso il Dipartimento di Emergenza e Accettazione dell’Istituto G. Gaslini ha conseguito il Diploma di Perfezionamento in Emergenza Pediatrica e Pronto Soccorso Medico, e presso l’Università degli Studi di Brescia ha conseguito un master in Anestesia e Terapia Intensiva Pediatrica e Neonatale. Dal 2006 lavora per la Struttura Complessa di Pediatria e Patologia Neonatale dell’Ospedale Beauregard di Aosta. Dal 2016 insegna Pediatria Generale e Specialistica nel Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi di Torino.