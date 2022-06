Amici del Borgo: serata di festa alla Fontana di Coppi con il Cai

OVADA - Il meteo ha provato a metterci lo zampino, con il rinvio (obbligato) dell'iniziativa di ventiquattro ore, dalla serata di martedì a quella di mercoledì. Alla fine sono stati più di ottanta i partecipanti a "Un passo dopo l'altro", l'iniziativa promossa dagli "Amici del Borgo" di Ovada in collaborazione con la sezione locale del Cai. In attesa di ripartire (martedì prossimo con l'Anello di Silvano d'Orba, ndr) con le "Passeggiate sotto le stelle", ieri sera i rappresentanti del Club Alpino Italiano ovadese hanno condotto il nutrito gruppo fino alla Fontana di Coppi di località Panicata (con partenza dal "Setteventi" di Belforte Monferrato). Un sito dal grande valore storico e culturale, recentemente rimesso a nuovo (l'inaugurazione è avvenuta in occasione del passaggio della "Milano-Sanremo"), che ricorda il Campionissimo e valorizza il nostro territorio. Gli organizzatori della serata ringraziano tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione.