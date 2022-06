Alessandria, il primo a salutare è Chiarello

ALESSANDRIA - Tre stagioni e mezza, "la più grande soddisfazione per un calciatore, la serie B con questa maglia", ora, però, per Riccardo Chiarello è arrivato il momento dei saluti.

Sarà lui la prima uscita dei 17 che Luca Di Masi ha dichiarato "liberi di sistemarsi in altri club". Chiarello, cresciuto molto nell'annata in B, si sarebbe probabilmente fermato anche in C, ma la volontà dell'attuale proprietà è diversa e, quindi, di fronte a una proposta interessante come quella del Cesena, che con la nuova dirigenza ha progetti ambiziosi, ha trovato l'accordo per un biennale. La firma tra martedì e mercoledì, ma l'intesa è già stata perfezionato.

Dovrebbe seguirlo, in bianconero, Simone Corazza, sul quale l'allenatore Mimmo Toscano insiste, ma i tempi, nel suo caso, potrebbero allungarsi, perché il club romagnolo deve trovare prima una sistemazione a Caturano. E, nell'attesa, potrebbe tornare alla carica la Virtus Entella

Tre possibili destinazioni per Giuseppe Prestia: Venezia e Spal in B, il Catanzaro dell'ex Magalini in C.

Anche Edoardo Pierozzi ha molti pretendenti, ed è una delle operazioni da cui l'Alessandria può ricavare una somma, perché l'esterno è di proprietà dei Grigi e su di lui la Fiorentina ha un diritto di ricompra, ma nella stagione 2023 - 24. Al Perugia si sono aggiunte Benevento, Pisa, Modena e anche il Cagliari.

Ci sarà anche un ingresso che, in realtà, è un ritorno a casa: Christian Marietta, portiere classe 2002, reduce da una stagione vittoriosa in D al Rimini, firmerà il suo primo contratto (triennale) da professionista.

Alessandria, primi contatti con i procuratori In sede segnalati gli agenti di alcuni calciatori

Il mercato si apre ufficialmente domani, ma si resta in attesa di sviluppi societari che possono cambiare lo scenario: la trattativa avrebbe avuto un accelerazione positiva con un gruppo importante e la 'chiusura' sarebbe attesa per l'inizio della prossima settimana.