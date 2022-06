Il santo di oggi, 30 giugno, è san Basilide di Alessandria

Soldato, martire e patrono degli agenti carcerari

Alessandria d'Egitto, ? - Alessandria d'Egitto, 202 ca.

Basilide è un soldato romano addetto a condurre i condannati al luogo del martirio. Rimane affascinato dalle orazioni del filosofo cristiano Origene tanto da decidere di convertirsi. Difenderà con forza una condannata, la bella Potamiena, che per riconoscenza gli promette che una volta giunta in Paradiso, avrebbe intercesso per lui. Una volta proclamatosi cristiano, viene incarcerato. Battezzato in cella, il giorno dopo viene decapitato. Le sue spoglie sono conservate in una cripta sotto l'altare della Badia di San Michele Cavana, a circa 25 km. da Parma. Papa Pio XII, nel 1949, lo proclama patrono di tutto il personale di custodia delle carceri italiane.

